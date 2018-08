Milan, Draxler più di un sogno: la chiave è Rodriguez

Salgono le quotazioni di Julian Draxler al Milan. Il centrocampista offensivo del Psg resta nel mirino di Leonardo e della società rossonera, anche se le difficoltà per arrivare al classe ’93 restano evidenti. Secondo quanto riporta SportMediaset, in Germania addirittura, stanno parlando di visite mediche già fissate. In realtà, per il momento ci sono stati solo dei contatti con Leonardo che ha esposto il progetto al tedesco ex Schalke 04.

DRAXLER – Il calciatore tedesco non sembra rientrare nei piani tecnici del nuovo allenatore dei francesi e così Il Psg potrebbe decidere di farlo partire. E proprio in caso di partenza, non deve essere sottovalutato il canale preferenziale di cui gode Leonardo con i parigini visti gli ottimi rapporti. Potrebbe essere quindi Draxler il regalo più importante per Gattuso, un jolly per il centrocampo in grado di giocare sia come centrale impostando la manovra, sia sulla fascia sinistra.

RODRIGUEZ – Molto dell’operazione Draxler dipenderà anche da Ricardo Rodriguez che è nel mirino del club francese. Si potrebbe pensare anche ad uno scambio alla pari con valutazione da 35 milioni di euro, il che vorrebbe dire mettere a bilancio anche una buona plusvalenza per il terzino svizzero pagato lo scorso anno 15 milioni più tre di bonus. Il terzino sarebbe chiuso da Strinic e Calabria e vedrebbe di buon occhio passare ai campioni di Francia.