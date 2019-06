Milan, ecco il dopo Gattuso: due fedelissimi pronti a vestire rossonero

Dopo l’addio di Gattuso, il Milan vuole ripartire. Per farlo, ecco Marco Giampaolo. L’allenatore della Sampdoria, presto dirà addio ai colori blucerchiati e si siederà sulla panchina rossonera. Ecco l’occasione di una vita per dimostrare tutto il suo valore.

Nonostante manchino ancora diversi dettagli sia sulla sponda del Diavolo, sia su quella genovese, i vertici societari del Milan hanno iniziato a lavorare alla squadra del futuro. Gazidis, e Maldini prossimo alla conferma nelle vesti dirigenziali, sono pronti ad accontentare quello che sarà il nuovo tecnico. In arrivo, infatti, due colpi.

GIOVANI E TALENTUOSI – La decisione del Milan è quella di puntare su giovani calciatori di talento, farli crescere e creare le basi per la squadra che verrà. Ecco perché, in quest’ottica, pare perfetto Marco Giampaolo e, in modo particolare, le sue richieste di mercato. Dalla Sampdoria, infatti, potrebbero arrivare il centrocampista tuttofare Dennis Praet ed il giovane difensore Joachim Andersen. Due nomi interessanti, sia per l’età ancora verdissima sia per le qualità mostrate nell’ultimo campionato di Serie A. Le prossime ore saranno decisive. La rivoluzione in casa Milan è iniziata.