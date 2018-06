Milan, Falcao in arrivo: scambio di prestiti con André Silva. Anche Ceballos vuole i rossoneri

Il mercato del Milan sta per entrare nel vivo. In attesa di sapere le decisioni del UEFA e la sanzione, certa, che il club di Via Aldo Rossi subirà, le voci sull’imminente arrivo in rossonero di Radamel Falcao non si placano. Secondo quanto riporta Premium Sport, le parti non sono mai state così vicine a concludere. L’ipotesi più possibile a cui si andrà in contro è uno scambio di prestiti con l’attaccante colombiano verso Milano e il giovane André Silva verso la Francia.

FALCAO SI PUO’ – Radamel Falcao giocherà nel Milan la prossima stagione. Questa la voce che circola con insistenza dalla giornata di ieri tra i più esperti di mercato. Al momento nulla di concreto ma le due società, quella rossonera e il Monaco, sono pronte a parlare seriamente dell’affare. Dietro quest’operazione ci sarebbe la mano di Jorge Mendes il procuratore più influente del mondo nonché agente di André Silva. Per questo motivo la voce di uno scambio di prestiti tra le società sembra essere la pista maggiormente percorribile. Falcao, classe ’86 e autore di 24 reti nell’ultima stagione in Ligue 1, sembra rappresentare l’attaccante chiesto a gran voce da Gattuso per il suo Milan. Dall’altra parte, André Silva, andrebbe in un campionato meno complicato e potrebbe riacquistare la fiducia persa durante l’ultima stagione piuttosto sotto le aspettative.

CEBALLOS CHIAMA – E il Milan aspetta per poter rispondere. Dani Ceballos che avrebbe confessato ad amici che il suo futuro sarebbe stato in maglia rossonera. Una voce anche questa che ancora non ha trovato conferma ma che potrebbe trovarla molto presto. Indipendentemente dalle sanzioni UEFA, al Milan basterebbero circa 10 milioni per far sue le prestazioni del classe ’96. Inoltre il giocatore potrebbe anche muoversi in prestito, quindi con esborso ridottissimo per le casse rossonere e, particolare non da poco, gli interessi di Ceballos non vengono più gestiti dalla Bahia Internacional, bensì dalla sua famiglia. Dunque ogni tipo di decisione viene presa secondo la volontà del giocatore.

Show di Falcao: sarà lui il prossimo attaccante del Milan?