Milan, Falcao si avvicina: per il Monaco non è più incedibile

Radamel Falcao sembra molto vicino a lasciare il Monaco e il Milan è pronto ad inserirsi. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club francese starebbe riflettendo seriamente sull’ipotesi di non puntare su El Tigre nella prossima stagione. Anche il tecnico Jardim non lo ritiene più indispensabile e al centro del progetto e dopo il Mondiale con la Colombia potrebbe dare l’ok al patron Rybolovlev per provare a cederlo, magari proprio al club rossonero che è alla ricerca di un attaccante di caratura internazionale come Falcao.

Milan, Mendes alleato per Falcao – Non è certo un segreto che la società di via Aldo Rossi sia alla ricerca di un attaccante da 20 gol stagionali. Gattuso ha fatto poche richieste ma precise. La situazione con l’UEFA potrebbe impedire spese folli ma come annunciato dal dg Marco Fassone, alcuni innesti verranno fatti. Uno di questi sarà certamente una punta e Falcao sembra essere la soluzione migliore. Il colombiano, classe ’86, è il profilo ideale e andrebbe a colmare le lacune del reparto offensivo. Esperienza, oltre ai tanti gol, che verrebbe messa a disposizione del più giovane Cutrone dandogli una grossa mano a crescere ed imparare i segreti dei più forti. Inoltre, da non sottovalutare, un aspetto importante che agevolerebbe la trattativa. Esiste un alleato che potrebbe aiutare la buona riuscita dell’affare: Jorge Mendes. Il procuratore più influente del mondo ha da sempre ottimi rapporti con l’ambiente rossonero, come conferma l’affare André Silva, e questo è un vantaggio ai fini del successo dell’operazione.

Milan, c’è un ostacolo per Falcao – Esistono però due problemi nella trattativa che porterebbe Radamel Falcao al Milan: l’ingaggio in primis. Quello minore è la concorrenza con altri club. Sirene cinesi soprattutto che offrono contratti faraonici che tentano oramai la maggior parte dei giocatori; e poi, appunto, lo stipendio. In casa rossonera è difficile poter andare ad offrire quando il colombiano percepisce attualmente al Monaco, circa 10 milioni fino al 2020. Ma questo è un punto delicato per qualsiasi tipo di trattativa e dopo aver mostrato il proprio gradimento per il Milan, un passo in avanti in termini di riduzione dell’ingaggio non è detto che non possa accadere. Il Milan c’è, e Falcao potrebbe essere la soluzione a molti problemi.

Falcao felice dell’interesse del Milan