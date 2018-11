Milan, Gattuso: “Abbiamo voglia di fare e di sacrificarci. Montolivo? Mai stato fuori rosa…”

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha presentato il match di domenica sera contro l’Udinese. In Friuli, i rossoneri dovranno fare i conti con diverse assenze, ma questo non dovrà essere un alibi. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico ha parlato soprattutto dello stato di forma dei suoi anche in vista dell’impegno in Europa League contro il Betis.

MOMENTO – “La gara contro il Betis? Ci penserò dopo l’Udinese, oggi non devo fasciarmi la testa per l’Europa League, quando arriverà la prepareremo, la preoccupazione mia è la partita di domani”. ” La cosa che mi piace è che il gruppo che ha voglia, che si mette a disposizione, lo testimonia tutto quello che fanno nel quotidiano, mi piace questo della mia squadra, il fatto di saper soffrire. Lo spirito mi piace, come vivono la settimana e come stanno insieme”. “Abbiamo perso un pò di giocatori, dobbiamo farci trovare pronti, giocare da squadra. Abbiamo faticato tanto ad arrivare nella zona Champions, ora spero che ci potremo rimanere. La squadra si è sempre allenata bene, le vittorie aiutano a farti stare bene, ma non è il momento di fare i sorrisi, ma di battere il ferro e farci trovare pronti. Voglio vedere una crescita, dobbiamo stare sul pezzo e non mollare una virgola. L’Udinese può metterci in grandissima difficoltà, un po’ di stanchezza c’è ancora, qualcuno non ha ancora recuperato a livello mentale, spero domani di vedere più fame e cattiveria”.

AVVERSARIO – “Domani sarà difficile, mancheranno un pò di giocatori importanti. Hanno grande fisicità, tanti giocatori da un metro e novanta e dobbiamo essere sul pezzo, non possiamo sbagliare nulla. Ho sentito le parole del loro allenatore e ci credono”.

INFORTUNATI – “Calhanoglu ha stretto i denti, è solo da apprezzare, come ha fatto Kessie. Ieri ha provato ad allenarsi, ma il piede gli fa male, ha sentito anche un po’ di fastidio alla caviglia, con 3/4 giorni di riposo può migliorare. Biglia fino a lunedì resta a casa, non può appoggiare il piede, Caldara uguale. Torrasi e Brescianini pure sono fermi. Calabria ha provato, ma ha fastidio nei cambi di direzione, Jack ha lavorato a livello atletico sia ieri che oggi, è in miglioramento”. Un pensiero su Montolivo, convocato per la sfida contro l’Udinese: “Mi danno fastidio le chiacchiere da bar, non è mai stato fuori rosa. Faccio le mie scelte e se non c’è stato comunicato vuol dire che lui sta bene, ma sono mie scelte. Se si allena come dico io allora non ci sono problemi, nessuno può dire che vado a simpatia e antipatia”.

MERCATO – “Al mercato ci pensa Leonardo, io faccio l’allenatore. Queste cose bisogna chiederle a Leonardo e Maldini. Io alleno i giocatori, le domande di mercato fatele a chi di dovere. Chi arriverà lo dirà Leonardo, lo dirà Maldini, non voglio parlare di mercato, voglio parlare solo dei giocatori che ho a disposizione”.