Milan, Gattuso al capolinea: i nomi del futuro sull’agenda della società

Il futuro appeso ad un filo. Gennaro Gattuso potrebbe dire addio al Milan al termine della stagione. Molto, se non tutto, dipenderà dall’arrivo al quarto posto e dalla qualificazione alla prossima Champions League. Il fallimento in Europa, e quello recente in Coppa Italia con l’eliminazione ad opera dalla Lazio, potrebbero incidere a giugno con la società che starebbe valutando i profili per il suo successore.

Linee diverse all’interno dell’ambiente Milan con Maldini, Leonardo e Gazidis che vorrebbero proporre alternative differenti.