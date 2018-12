Milan, Gattuso: “Contro la Fiorentina voglio una squadra che giochi bene e ci metta veemenza”

Dopo il Bologna e prima di Natale i rossoneri affronteranno e ospiteranno la Fiorentina a San Siro. Alla vigilia della 17° giornata di Serie A, a Milanello, si è svolta la conferenza stampa di Mister Gattuso. In attesa della rifinitura e dei convocati. Queste tutte le dichiarazioni, rilasciate a Milan TV.

MILAN-FIORENTINA “Domani giocheremo contro un avversario forte, che in attacco può farci male. La Fiorentina è una squadra con giocatori molto bravi tecnicamente, gioca su 60-70 metri. Dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco, a non dare campo. Voglio una squadra che giochi bene e ci metta veemenza: solo così potremo vincere. Bologna ci ha insegnato che fare un possesso palla sterile non porta a niente”.

QUESTIONE DI TESTA “Quando dobbiamo fare il salto di qualità o dare il colpo del ko, nella mia gestione, abbiamo fallito. Questa è una delle più grandi difficoltà, mi chiedo sempre come risolvere questo problema. Ci manca di vincere le partite importanti. Facciamo fatica, stiamo giocando con il freno a mano tirato: dobbiamo dare tutti qualcosa in più. A livello mentale mi preoccupa il fatto di non aver allungato in classifica in campionato. Veniamo da tre partite dove non abbiamo fatto il massimo, siamo usciti dall’Europa League e mi preoccupa la testa dei miei giocatori. Devo farli rendere al massimo”.

SQUADRA E ATTACCO “La squadra sta bene insieme e si mette in discussione. Quando non riesci a vincere diventa tutto più difficile, ma dobbiamo sempre credere in quello che facciamo. Ci sono tante pressioni, è anche normale. Noi abbiamo sbagliato qualche approccio e qualche risultato, ma non dobbiamo abbatterci. Quando giocavamo con il 4-3-3 eravamo sempre in tre in area. Con il 4-4-2 fai più fatica ad attaccare il secondo palo: i centrali non possono buttarsi in area, con la mezzala è più facile. A volte il sistema di gioco ti penalizza”.

QUARTO POSTO “La società vuole arrivare in Champions League, non sarà facile e ci proviamo. Ora siamo quarti, anche se dobbiamo darci una svegliata e fare di più, ma sono tranquillo nel mio lavoro. Dobbiamo sbagliare il meno possibile. Dobbiamo chiederci il perché di certe prestazioni, si può fare di più ma anche di meno a volte. Non cerchiamo scuse, dobbiamo continuare a lavorare e migliorare. Abbiamo perso dei punti importanti, però anche le rivali hanno rallentato. Abbiamo pregi e difetti, ci vorrà grande attenzione. Mi piace allenare gente con voglia e passione negli occhi, che hanno il gioco del calcio dentro, al di là che siano giovani o più anziani”.

I SINGOLI

“Higuain me lo tengo stretto, non mi risulta nulla a livello di mercato. Non sta attraversando un momento positivo, come la squadra, ma siamo comunque al quarto posto. Sta soffrendo perché non sta segnando, non è brillantissimo né in un momento positivo. Calhanoglu a centrocampo? Vediamo. In Bundesliga ha giocato tante volte da mezzala, se domani giocherà a centrocampo lo farà da mezzala. Suso a tratti fa la differenza, quando manca facciamo fatica. Montolivo in campo? Vediamo. Non ho nulla contro, vedo giocatori più avanti di lui e faccio delle scelte. Qualche singolo giocatore ci può dare di più, altri sono cresciuti in maniera esponenziale. Conti è pronto, sta aspettando di giocare e dipende da me. Cutrone ha chiesto scusa alla squadra il giorno dopo la partita, è stato un gesto importante, quando si esce arrabbiati preferisco offese nei miei confronti a certe sceneggiate agli occhi della squadra”.

MERCATO E PAQUETÁ

“Credo si faranno uno-due operazioni, è una mia idea. A livello mediatico state viaggiando troppo veloci con la testa. In attacco abbiamo due punte e potrebbe servirci qualcosa, un giocatore in grado di fare anche l’esterno. A centrocampo se magari qualcuno uscirà vedremo di muoverci in entrata. Paquetá ha 21 anni, ha grandissime qualità, abbina tecnica e fisico. Non pensate che verrà qua a farci vincere subito le partite: arriva da un campionato completamente diverso e ha bisogno di tempo e pazienza per crescere. A livello di test (Milan Lab) è uno dei primi cinque nella storia del Club”.