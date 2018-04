Milan, Gattuso: “Donnarumma può diventare il miglior portiere al mondo”

A Sky Sport, dopo la gara pareggiata contro il Napoli, interviene l’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: “È merito dei ragazzi, c’è da essere soddisfatti per l’interpretazione. Abbiamo difeso quando dovevamo farlo, la cosa che mi è piaciuta di più è la personalità, a partire da Donnarumma, abbiamo giocato dal basso. La gara ci deve servire per alzare l’asticella, se vogliamo diventare grandi dobbiamo fare di più in fase offensiva. Li abbiamo fatti correre per novanta minuti, c’è da essere orgogliosi. Donnarumma non deve pensare alla parata, ma a come ha interpretato il ruolo del portiere. Ha fatto una grande partita con i piedi, ha dato sicurezza al reparto, è un concetto che sbagliava spesso. La parata è qualcosa che già aveva”.

“Dobbiamo continuare percorso, abbiamo tanto ragazzi giovani. Siamo partiti male, anch’io, nelle ultime gare abbiamo giocato contro Inter, Juventus e Napoli. Ancora non siamo grandi, ma queste partite danno mentalità. Possiamo fare di più, la coperta a volte è corta, ma il fatto che i ragazzi ci mettano passione è una vittoria. Arrivare in Champions è molto difficile, dobbiamo pensare all’Europa League, c’è grande bagarre dietro. Poi dovremo pensare alla finale di Coppa Italia”.

Reina? Ho visto bene Donnarumma, se arriverà lo accoglieremo a braccia aperte, Gigio può diventare il portiere più forte al mondo, ma deve interpretare il ruolo in maniera moderna, ha tutte le potenzialità”.