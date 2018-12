Milan, Gattuso: “Higuain? Ha sofferto in questo periodo. Lui vive per il gol”

Tre punti importantissimi, che mettono fine a un periodo difficile e che riportano il Milan ad una sola lunghezza dalla zona Champions. E i rossoneri ritrovano anche il contributo di Gonzalo Higuain, tornato al gol dopo un’astinenza durata due mesi. Queste le parole del tecnico Gennaro Gattuso al termine del match: “La squadra mi è piaciuta molto, abbiamo fatto una prestazione gagliarda creando molte palle-gol. Forse avremmo dovuto chiuderla prima, ma abbiamo saputo anche soffrire. Abbiamo avuto personalità. Noi dobbiamo continuare a migliorarci giorno dopo giorno. In questo momento poi ci manca anche un po’ di fortuna: per la Supercoppa ci mancherà Suso, che è probabilmente il giocatore più in forma che abbiamo adesso. L’esultanza al gol di Higuain? Lui è un giocatore che vive per il gol. In questi anni è sempre stato un cecchino e ha vissuto male questo periodo. Ci è mancato. Speriamo che questa rete possa averlo sbloccato a livello mentale”.