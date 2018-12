Milan, Gattuso: “Higuain non sta attraversando un momento brillante, così come tutta la squadra”

Il tecnico del Milan Rino Gattuso ha analizzato con lucidità la sfida di San Siro con la Fiorentina. Un ko che il tecnico rossonero ha così commentato.”Abbiamo fatto la partita. Purtroppo quando ti capitano quattro o cinque occasioni da gol devi sfruttarle. Soprattutto per una squadra che punta ad obiettivi importanti come la nostra. Nelle ultime tre gare abbiamo segnato una sola volta. Siamo usciti dall’Europa League. In generale è un periodo difficile. Dobbiamo capire cosa non funziona e il perché. Ci serve tranquillità, dobbiamo giocare sereni. Soprattutto nelle prossime due partite. Higuain non sta attraversando un momento brillante, così come tutta la squadra. Bisogna essere lucidi, non cercare alibi. Serve migliorare le prestazioni. Sulla gara di oggi non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Potevamo fare qualcosa di più, è vero, ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Dobbiamo mettere da parte le legnate che abbiamo preso”.