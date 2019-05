Milan, Gattuso: “Stavolta nessun giocatore mi ha tradito”

Torna a sorridere Rino Gattuso dopo il colpo esterno sul terreno della Fiorentina. Questo il commento a fine gara del tecnico rossonero: “La Fiorentina ti crea sempre problemi, con i giocatori veloci che si trova davanti. E nella ripresa abbiamo smesso di palleggiare e rischiato di subire il pareggio. Ma nessun giocatore mi ha tradito, oggi come in passato. Per la Champions mancano 6 punti, dobbiamo farli e ce la possiamo giocare. Da gennaio e fino a 20 giorni fa eravamo in Champions, abbiamo il rammarico per i punti persi, ma non possiamo certo smettere di crederci ora. Non so se qualcuno a inizio stagione pensava di stare sopra Roma e Lazio. Chiaro che ci avevamo fatto la bocca ma ci crediamo ancora, non dobbiamo mollare e preparare bene le prossime partite”.