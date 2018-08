Milan, i quattro nomi di Leonardo: nasce la squadra del futuro

Il Milan è decisamente ripartito. Una nuova era è da poco incominciata per i colori rossoneri dopo il passaggio nelle mani di Elliott. Con Scaroni presidente, Leonardo e Maldini ad occuparsi dell’area tecnica e sportiva, la società di Via Aldo Rossi sta piano piano rialzando la testa e per farlo, anche in campo, avrà bisogno di qualche rinforzo. Ecco quindi che la società è a lavoro per trovare nuovi giocatori utili alla causa di Gennaro Gattuso. Dopo Caldara e Higuain, il mercato non si ferma.

4 NOMI – Come rivela Sportitalia, Leonardo sarebbe a lavoro su più fronti. Sono due i giocatori seguiti e altrettante le eventuali alternative. Il piano A per il centrocampo è senza dubbio Bakayoko del Chelsea. L’ex Monaco sembra essere ad un passo dalla firma con il Milan, ma i rossoneri si sarebbero cautelati parlando anche con Baselli del Torino, considerato alternativo al giocatore della Premier League. Ma in realtà, per il centrocampista francese di origini ivoriane non dovrebbero esserci problemi con il club rossonero che ha individuato anche la formula per rispettare i paletti del FFP: prestito con diritto di riscatto, modalità che ovviamente è più gradita al club rossonero rispetto ai Blues. Ma le mosse del nuovo direttore rossonero non si fermano al centrocampo. Sarebbero, infatti, due i nomi caldi in casa Milan: Martial del Manchester United e, in alternativa, Samu Castillejo del Villarreal. Il primo, in rotto con i Red Devils costa molto ma sarebbe la prima scelta. Il secondo, giovane classe ’95, è un prospetto molto interessante che piace molto a Leonardo e andrebbe ad essere la riserva di Suso con la possibilità di vederlo inserito anche in un ruolo diverso grazie alla sua abilità di giocare su entrambe le corsie.