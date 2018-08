Milan, i tifosi sbagliano Kalinic: cestista preso di mira su Twitter

Nikola Kalinic, attaccante del Milan, prossimo all’approdo all’Atletico Madrid, continua a far parlare di sé. Questa volta in maniera indiretta ma pur sempre da protagonista. La stagione difficile vissuta con la maglia rossonera non è passata inosservata ai sostenitori del club di via Aldo Rossi, tanto che anche dopo l’annuncio del suo passaggio ai Colchoneros, molti supporters del Diavolo hanno continuato a cercarlo per dirgli “addio”. Peccato però, che molti di loro hanno..sbagliato Kalinic.

L’ERRORE – Il croato ha già superato le visite mediche con l’Atletico Madrid, ma il suo trasferimento non è ancora ufficiale, perché il club allenato da Simeone vuole prima definire la cessione di Gameiro, in trattativa col Valencia. Intanto i tifosi rossoneri non vogliono proprio più avere nulla a che fare col croato che ha deluso, e parecchio, le loro aspettative. Purtroppo, però, la maggior parte dei tifosi del Milan se l’è presa con la persona sbagliata: su Twitter, infatti, la pagina dell’omonimo Nikola Kalinic, cestista serbo del Fenerbahce, è stata presa d’assalto dai commenti dei sostenitori rossoneri. Il giocatore di basket, che prima ha chiarito di non essere un calciatore, ha poi deciso di scherzarci su commentando: “Sono un giocatore di calcio e mi sono appena trasferito all’Atletico Madrid”.