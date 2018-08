Milan, il saluto dell’ex Antonelli: “Grazie di cuore a tutti. Con Leonardo e Maldini tornerai sul tetto del mondo”

E’ ufficiale il trasferimento di Luca Antonelli all’Empoli: la società toscana ha depositato in Lega il contratto dell’ex terzino del Milan, dopo aver raggiunto l’accordo totale col calciatore. L’esterno mancino ha voluto salutare tramite il proprio profilo Instagram, la sua ex squadra con un messaggio di ringraziamento e un grosso in bocca al lupo per il futuro.

MESSAGGIO – “Ho appena rescisso il mio contratto con il Milan e ci tenevo a ringraziare il Signor Galliani e Rocco Maiorino per avermi dato la possibilità di vestire la maglia che ho sempre sognato e per la quale ho sempre tifato sin da bambino. Grazie a tutti gli allenatori avuti in questi anni, perché mi hanno fatto crescere come uomo e come calciatore. Grazie a tutti i dottori, i fisioterapisti, i magazzinieri e a tutti i ragazzi di milanello. Un ringraziamento speciale a tutti i tifosi rossoneri e a tutti i miei compagni di questi anni, persone che rimarranno per me indimenticabili. Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo….FORZA LOTTA VINCERAI NON TI LASCEREMO MAI. Con affetto e stima”.