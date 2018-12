Milan, Kessie: “È un momento difficile per tutti, dobbiamo lavorare tanto per tornare alla vittoria”

Il calciatore del Milan, Kessie ha analizzato il deludente pareggio di Frosinone: “È un momento difficile per tutti, dobbiamo lavorare tanto per tornare alla vittoria. È una fatica mentale, sono 3-4 partite che non riusciamo a conquistare i tre punti. Ci manca la cattiveria sottoporta, è un momento così: quando arriverà il gol ci riprenderemo sempre di più. Serve parlare poco e fare i fatti, contro la SPAL dobbiamo vincere a tutti i costi. Dobbiamo dare tutto per finire bene, poi andare in vacanza e ricaricare le pile”.