Milan, la promessa di Conti: “Champions? Mi faccio i capelli rossoneri…”

​È tornato in campo dopo un lungo stop dovuto al doppio infortunio, ma Andrea Conti, terzino del Milan, vuole recuperare il tempo perduto anche se deve lottare per il posto con l’ottimo Davide Calabria, protagonista in positivo di questa stagione. Intervistato da Sky Sport24, il difensore ex Atalanta ha parlato della stagione del Diavolo, delle ambizioni della squadra ma ha anche promesso una sorpresa in caso di arrivo in zona Champions.

MI TINGO I CAPELLI – “Con l’Atalanta mi ero fatto biondo per la qualificazione all’Europa League. Per la Champions potrei anche farmi i capelli rossoneri”, inizia subito col botto Conti che ha già in mente i festeggiamenti in caso di arrivo tra le prime quattro. Ma poi mostra grande concentrazione, in vista anche della prossima partita di campionato: “Dobbiamo affrontare il Chievo come una finale, sono tre punti fondamentali per mantenere la zona Champions. Non pensiamo al derby”. Sul suo ritorno: “Dopo oltre 540 giorni fuori sapevo che non sarei entrato subito in condizione. Vorrei giocare di più, è chiaro, ma chi lo sta facendo al mio posto va alla grande e i risultati sono ottimi, quindi va bene così”. “Suso un pò sottotono? Tante volte torna fino all’area di rigore, una caratteristica che non aveva fino a qualche mese fa. Così magari è più penalizzato negli ultimi 20 metri, ma se siamo una delle migliori difese è anche grazie a lui”.