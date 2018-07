Milan, Leonardo: “Bonucci alla Juventus? Una sua idea. Gattuso resta. Sul mercato…”

Leonardo Nascimento de Araújo torna al Milan: il brasiliano è il nuovo responsabile dell’area tecnica e sportiva. In conferenza stampa, l’ex dirigente di Inter e Psg, nonché ex calciatore rossonero, si è presentato ai media affrontando diversi temi.

MILAN – “Avrò un ruolo legato a quello che il Milan produce: partite, squadra, un’idea sportiva, ma quello che mi ha fatto accettare la proposta è perché ho visto interesse per il calcio, una struttura ampia di gente giovane, capace, che ha voglia di fare. Sono molto felice per come mi hanno scelto, le modalità di scelta. E’ stata una scelta di mercato, ed è stato un motivo importante per me, per arrivare alla decisione finale di cominciare insieme. E’ un inizio, abbiamo bisogno di tempo per poterci organizzare come vogliamo. Ma rientrare qui dopo 9 anni, e dopo 14 che sono stato qui, rincontrare una trentina di persone che conoscevo già, ne è valsa la penaNegli ultimi tre anni due passaggi di proprietà, idee e persone diverse, normale che la squadra subisca questi cambiamenti. Noi siamo sempre stati abituati a vedere un Milan che lotta per lo scudetto, ma questa è una squadra che ha dimostrato di essere valida nella seconda parte dello scorso campionato: in questi giorni dovremo risolvere, in poco tempo, delle situazioni con dei giocatori che hanno giocato di meno e che, probabilmente, usciranno”.

BONUCCI-CALDARA – “Sarà un mercato non folle, ma saggio, attento, moderato per quanto potremo fare. Sulla Juventus? La situazione parte da un desiderio di Leonardo Bonucci: se sarà possibile, lo faremo. Altrimenti, vedremo, deve essere interessante per tutti. Parte da un’idea di Bonucci, da un’idea tranquilla, che ha esposto come sua. Da lì è partito il parlare, il vedere …“.

ALLENATORE – “Mai parlato con Conte e mai pensato di cambiare Gattuso. E’ stato il primo ad essere confermato da Elliott”.

REINA-DONNARUMMA – “Nessuna offerta arrivata, fino ad oggi, per Reina. E’ una coppia equilibrata: penso che avere un grande portiere di prospettiva come Donnarumma, 19 anni, già titolare del Milan, in Nazionale, ed un grande portiere che ha fatto tutto in carriera, che porta grinta nello spogliatorio, possa essere gestito da Gattuso. Ne abbiamo già parlato. Intanto, se arriveranno proposte, vedremo. Dovrò parlare con i giocatori, intanto ho già cominciato a sentire gli agenti”.

ATTACCANTI – “Kalinic e André Silva sono due storie differenti. Per il croato c’è una trattativa in corso con l’Atletico Madrid, ma non solo. Per il portoghese il discorso è diverso perché è più giovane. Dobbiamo valutare le situazioni”.

SERIE A – “La Juventus vive un momento massimo della sua storia, 7 Scudetti di fila, ed oggi punta la Champions League. Un’egemonia importante. Ma il Napoli, l’Inter, che quest’anno partirà molto forte, e la Roma, molto competitiva negli ultimi anni, si sono rinforzare. Poi c’è la Lazio, che ha fatto molto bene in Italia ed in Europa. Il campionato è molto difficile, anche se vince sempre una squadra. Dobbiamo tornare nell’élite delle squadre che possono andare in Champions”.

DS – “Non so quale figura ci serva, sicuramente un aiuto sarà necessario. Maldini? Lui è la storia del Milan, se sarà vicino a noi sarà solo un bene”.

MESSAGGIO AI TIFOSI – “Questa nuova esperienza mi cambia la vita. Voglio riportare, insieme a questa nuova gestione, il Milan al top del mondo del calcio”.