Milan, l’ex Gilardino: “Gattuso bravo fino ad ora. Higuain e Cutrone? Devastanti…”

Indimenticabile la sua cavalcata con la maglia della Nazionale contro la Germania nel Mondiale del 2006 con l’assist per Del Piero. Alberto Gilardino, ex bomber dell’Italia e di tanti club tra cui il Milan, ha parlato a Sky dei temi caldi del calcio nostrano, soffermandosi in particolar modo sulla ex squadra rossonera e di quello che è stato suo compagno di squadra ai tempi in azzurro e che adesso guida il Diavolo sulla panchina.

MILAN – Parte dal momento complicato dei rossoneri, che a causa dei tanti infortuni sono stati costretti a partite di grande sacrificio. Se in Europa League le cose sono andate male, con l’eliminazione nella fase a gironi, in campionato il Milan è al quarto posto in perfetta corsa per un posto in Champions League: “Rino è stato molto bravo in questi mesi, ha superato tanti momenti difficili e riuscirà a superare anche questo. E’ una persone caparbia e umile, metterà tutto sè stesso per migliorare la squadra”. Poi Gilardino si sofferma sugli attaccanti e da bomber a bomber parla del duo d’attacco rossonero: “Higuain? E’ un grnadissimo attaccante, è solo un periodo così. Presto tornerà a fare gol con il supporto della squadra. Mi piacciono molto lui e Cutrone insieme, possono essere devastanti”.