Milan, Maldini e Boban sognano il grande colpo per il centrocampo

Il Milan ha iniziato il nuovo corso. Dopo aver detto addio a Leonardo, Paolo Maldini e Zvonimir Boban sono pronti a far tornare in alto il club rossonero. Prime mosse di mercato già decise: Krunic, dall’Empoli, è il primo colpo. Ma non c’è nessuna intenzione di fermarsi.

Il sogno porta il nome di Lucas Torreira, ex centrocampista della Sampdoria, attualmente all’Arsenal. Le recenti parole dello stesso calciatore, nazionale uruguaiana, fanno pensare che ci possa essere l’addio ai Gunners e alla Premier League. Ecco perché, la dirigenza rossonera è molto attenta alla situazione. Il classe ’96 è un pupillo di Giampaolo, che presto diventerà l’allenatore del Milan, che l’ha lanciato nella sua Sampdoria, spostandolo dalla trequarti alla regia. Il Milan vorrebbe provare a riportarlo in Italia e avrebbe anche mosso i primi passi con il suo entourage. Il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro.