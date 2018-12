Milan, Muriel vuole solo la Fiorentina: rossoneri su un altro obiettivo

Entra nel vivo il calciomercato invernale. Tra le protagoniste del mese di gennaio, ci sarà, con ogni probabilità il Milan. I rossoneri, a caccia del quarto posto che consente l’accesso alla Champions League, vogliono mettere a segno almeno due colpi per raggiungere i propri traguardi.

Dopo Paquetà, ecco che Leonardo e Maldini sono a lavoro per portare agli ordini di Gattuso almeno un altro colpo. Dopo aver visto svanire il sogno Ibrahimovic, e con il nome di Morata e quello di Pato ancora nell’aria, dalla Spagna Marca ha rilanciato l’ipotesi Luis Muriel. Il colombiano ex Sampdoria vuole riscattarsi in Serie A, ma avrebbe già dato la propria parola alla Fiorentina.

IL PIANO – Milan e Siviglia hanno trovato l’accordo totale per il trasferimento della punta colombiana sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni, automaticamente obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Ma Muriel, come detto, non intende tradire quanto detto alla Viola. Ecco perché, come scrive anche Tuttosport, il Milan avrebbe virato su Rodrigo De Paul, trequartista e seconda punta dell’Udinese. Per il talento classe 1994, per il quale ci sono già stati alcuni contatti in autunno, però la strada è lunga e servirà probabilmente tutta la sessione di mercato per trovare l’eventuale accordo.