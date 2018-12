Milan, niente Ibrahimovic a gennaio: ecco il colpo che fa impazzire i tifosi

Non sarà Zlatan Ibrahimovic il grande colpo di gennaio del Milan. L’affare che poteva riportare lo svedese in rossonero si è decisamente raffreddato e, come confermato dalla stessa dirigenza del club di Via Aldo Rossi, nello specifico da Leonardo, l’attaccante del LA Galaxy resterà oltreoceano.

Ma allora chi sarà il grande acquisto del mercato che dovrà aiutare Gattuso a portare la squadra in zona Champions League? Ecco che tutti gli indizi portano ad un altro clamoroso ritorno: Alexandre Pato. Il Papero, così era chiamato l’attaccante brasiliano, potrebbe essere l’affare giusto per dare una mano ai rossoneri.

DUE CONDIZIONI – Sono essenzialmente due, i punti fondamentali della trattativa tra il Milan e il Tianjin. Il club cinese dovrebbe rinunciare alla clausola da 25 milioni per lasciar partire l’attaccante brasiliano in prestito e, soprattutto, la volontà di Pato di rinunciare all’altissimo stipendi, di circa 9 milioni di euro, che la società asiatica gli garantisce in un anno. Ma dalla parte del Milan c’è un feeling mai perso con il brasiliano. I rapporti con Leonardo, da sempre suo grande estimatore, e la voglia dello stesso attaccante di rimettersi in gioco in un campionato di altissimo livello. La posizione in campo non sarebbe un problema per il Papero e Gattuso lo potrebbe tranquillamente schierare al fianco di Higuain come faceva Allegri ai tempi di Ibrahimovic o sull’esterno dove Suso è intoccabile, ma Calhanoglu no.

L’idea del prestito è quella desiderata dal Diavolo, la stessa formula proposta allo svedese. Ora, la palla passa al Tianjin e a Pato.