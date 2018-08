Milan, pazza idea per il centrocampo: Leonardo ci prova per un gioiello del Psg

Il Milan guarda in casa Paris Saint-Germain, non solo Adrien Rabiot, le mire di Leonardo sono finite su un altro campione dei francesi. Si tratta di Julian Draxler. Come scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbero anche già stati i primi contatti tra la dirigenza rossonera e i Campioni di Francia.

PROFILO IDEALE – Draxler sarebbe un profilo ideale per Gennaro Gattuso: il 24enne ex Schalke 04 è in grado di giocare da trequartista, da centrocampista centrale e da ala sinistra e in rossonero, a differenza di quanto accade a Parigi, avrebbe il posto da titolare assicurato andando a formare un tridente di altissimo livello insieme a Suso e Higuain. Con Calhanoglu che sarebbe spostato a centrocampo a giocarsi una maglia con Bonaventura.

FORMULA – Il Milan, però, come è ben noto, può operare solo con la formula del prestito con diritto di riscatto per via dei paletti imposti dal Uefa in termini di FFP ma non è escluso che vengano inserite contropartite tecniche per abbassare le pretese del club di Al-Kehalifi. In questo senso, alla squadra di Tuchel piace lo svizzero Ricardo Rodriguez corteggiato anche dall’Arsenal. Con ancora pochi giorni di mercato a disposizione, le due società dovranno velocizzare l’eventuale trattativa e potrebbero trovare la soluzione migliore molto presto.