Milan, per l’attacco torna di moda un vecchio pallino di Mirabelli

In attesa di sviluppi sulla vicenda legata alle sanzioni UEFA, in casa Milan si continua a lavorare per dare al tecnico Gattuso i giocatori funzionali al progetto rossonero per la prossima stagione. Non è un segreto che l’ex centrocampista abbia chiesto almeno un rinforzo in attacco e gli uomini mercato, nelle vesti di Fassone e Mirabelli sono a lavoro per trovare le soluzioni migliori.

TRA MORATA E FALCAO … – Come detto, molto del mercato del Milan dipenderà da ciò che deciderà l’UEFA. Nonostante l’attesa sanzione, si continua a lavorare su obiettivi di grande spessore. Alvaro Morata è il sogno. L’attaccante spagnolo ha mostrato la propria volontà di tornare in Italia dopo la non proprio felice esperienza al Chelsea, ma la Juventus resta la prima scelta del giovane bomber. Il piano secondario del Milan porta a Falcao del Monaco. Pista più abbordabile ma allo stesso modo complicata.

… TORNA DI MODA DEPAY – Se per i sopracitati attaccanti la strada sembra in salita, altrettanto non si può dire per un vecchio pallino della dirigenza rossonera: Memphis Depay. L’esterno olandese, ieri in campo per l’amichevole tra Italia e Olanda, è stato l’osservato speciale di Massimiliano Mirabelli presente in tribuna a guarda la partita. il nazionale Orange classe ‘94 ex Manchester United e PSV Eindhoven. Il ds rossonero ha sempre avuto un debole per il giocatore e la prestazione di ieri sembra aver convinto ulteriormente il Milan a volerci provare in maniera decisa. La cifra non sarà cara quanto quella necessaria per acquistare Morata e Falcalo e per questo motivo l’affare potrebbe concretizzarsi. il Lione, suo attuale club, non farà sconti ma per 30-40 milioni di euro la trattativa andrebbe in porto.

Depay è l’obiettivo del Milan