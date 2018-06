Milan, Preziosi in società? Subito socio di minoranza, e in due anni…

Una nuova indiscrezione sul futuro societario del Milan che ha del clamoroso. Nulla a che fare con i cinesi però, ma con l’italianissimo Enrico Preziosi: TeleLombardia rivela infatti la volontà dell’attuale presidente del Genoa di provare ad entrare nella società rossonera in due fasi distinte. Andando incontro alla necessità del presidente Yonghong Li di trovare un socio di minoranza che possa garantire denaro fresco nelle casse del club, Preziosi sarebbe infatti disposto a versare 150 milioni per il 20% del Milan per poi arrivare, nel giro di due anni, alla maggioranza assoluta con un esborso totale di 330 milioni di euro. Un nuovo capitolo dell’intricata vicenda societaria del Milan: che il club torni a parlare italiano?