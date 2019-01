Milan, prima mossa di Leonardo: c’è la proposta per l’esterno d’attacco

Mercato di gennaio che entra nel vivo. Il Milan si muove e non perde, assolutamente, tempo. Dopo aver ipotecato l’affare con il brasiliano Paquetà, il Diavolo deve concentrarsi sul presente e mettere a segno almeno altri due colpi per aiutare la squadra di Gattuso a raggiungere il quarto posto che varrebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

OBIETTIVI – Come scrive il Corriere della Sera, svanito Muriel, che era il preferito di Gattuso, Leonardo è ora a caccia di un attaccante che possa ricoprire tutti i ruoli offensivi. La pista Gabbiadini, sondata già due settimane fa, è stata presto abbandonata dal manager brasiliano perché l’ex attaccante del Napoli non ha ottenuto il gradimento dell’allenatore. Ecco allora che i rossoneri hanno deciso di puntare oltreoceano dove potrebbe nascondersi l’affare.

PROPOSTA – Il profilo seguito con grande attenzione, è quello di Yannick Carrasco, ex esterno dell’Atletico Madrid trasferitosi a febbraio in Cina. Leonardo ha già mosso una prima proposta, chiedendo al Dalian Yifang il prestito con diritto di riscatto del belga che dopo aver perso il posto da titolare fisso in Nazionale desidera tornare in Europa per rilanciarsi. Dopo l’infortunio subito in passato, le sue condizioni fisiche non sembrano più in discussione. Ecco, perché, Carrasco potrebbe essere il colpo inaspettato in casa Milan.