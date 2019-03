Milan, Riccio: “Giocare a Verona non è mai facile”

Ancora tre punti per il Milan, che ha battuto a domicilio per 2-1 il Chievo ottenendo la quinta vittoria consecutiva. Decisive le reti di Biglia e Piatek, che rendono vano il momentaneo pareggio di Hetemaj. Al termine del match, ai microfoni di DAZN, si è presentato il vice di Gattuso, Luigi Riccio: “Gattuso ha deciso di non presentarsi per il suo allontanamento dal campo, cose che succedono in campo e che finiscono lì. Sapevamo che giocare qui non è mai semplice, ci hanno pareggiato Lazio e Inter. Sul gol subito potevamo far meglio e per qualche minuto abbiamo perso gli equilibri. Fortunatamente nella ripresa abbiamo trovato il gol del vantaggio. Biglia? Nelle partite precedenti è stato messo in campo con un minutaggio minore, ma sapevamo che poteva darci equilibrio. Conti veniva invece da una situazione particolare: con lui ci vuole un po’ più di pazienza”.