Milan-Spal, le formazioni ufficiali

Vincere. È questo l’imperativo in casa Milan in vista dell’impegno di stasera contro la Spal, con fischio d’inizio a San Siro alle ore 20:30. I rossoneri devono mettere la parola fine ad un periodo da incubo, nel quale hanno raccolto un solo punto in quattro gare. Di fronte, però, ci sarà un avversario assetato di punti salvezza, che non trova il successo addirittura dallo scorso 20 ottobre. Gennaro Gattuso, per cercare la svolta, si affida al 4-3-3, con il tridente d’attacco composto da Suso, Higuain e Castillejo. Dall’altra parte, Leonardo Semplici sceglie il 3-5-2, con il tandem offensivo Antenucci–Petagna.

Queste le formazioni ufficiali del match:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo. Allenatore: Gattuso.

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Bonifazi, Felipe; Dickmann, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Costa; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici