Milan, svolta Bacca: scambio con Castillejo del Villarreal

Carlos Bacca in Spagna, Castillejo a Milano. Questa è la trattativa che si è delineata e che si sta definendo nelle ultime ore in casa Milan. L’attaccante colombiano aveva chiesto di tornare in terra iberica alla corte proprio del Villarreal e i rossoneri lo hanno accontentato trovando l’accordo con il sottomarino giallo.

SCAMBIO – il Milan è ad un passo da Castillejo, attaccante esterno del Villarreal, nell’ambito di un’operazione che riporterebbe Bacca in giallo. Ebbene sì, alla fine una soluzione è stata trovata. Il colombiano non farà il terzo attaccante rossonero ma potrà tornare in Spagna dove ha già disputato la scorsa stagione. Nell’ambito dell’operazione Carlos Bacca, Leonardo è riuscito a mettere le mani su Samu Castillejo, punta esterna che andrebbe a completare il tridente di Gattuso, in alternativa a Suso da una parte o Calhanoglu dall’altra, e che potrebbe arrivare in rossonero in prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 18 milioni.