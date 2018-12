Milan-Torino, le formazioni ufficiali

Milan e Torino si sfideranno tra pochi minuti per il posticipo della quindicesima giornata di Serie A. Gattuso, reduce dalla vittoria con il Parma, vuole avvicinare il terzo posto dell’Inter, mettendo a distanza la Lazio; Mazzarri, che in settimana ha passato il turno di Coppa Italia battendo il Sudtirol, con una vittoria potrebbe portare i granata in piena corsa per un posto Champions.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

Milan (4-4-2): Donnarumma; Rodriguez, Zapata, Abate, Calabria; Chalanoglu, Bakayoko, Kessie, Suso; Cutrone, Higuain. Allenatore: Gattuso.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Rincon, Meité, Ansaldi; Iago Falque, Baselli; Belotti. Allenatore. Mazzarri.