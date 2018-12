Quattro tifosi sono stati accoltellati questa sera nei pressi dello stadio Meazza, durante la sfida di serie A tra Inter e Napoli. Il ferito più grave è un uomo di 43 anni, di origini napoletane, ricoverato in codice giallo all’ospedale Sacco di Milano per una coltellata all’addome. Gli altri tre sono stati medicati per ferite più lievi. Lo riporta Repubblica.it