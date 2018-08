Modric-Inter, nuovo contatto: dopo la Supercoppa ci sarà l’ultimo tentativo

Ora è quanto mai un sogno. Forse, servirà qualcosa di molto vicino ad un miracolo, ma l’Inter non ha assolutamente smesso di credere in Luka Modric. Il centrocampista croato del Real Madrid non ha cambiato idea: vuole andarsene e ha scelto Milano, sponda nerazzurra. Come riporta il Corriere della Sera, c’è stato un nuovo contatto tra l’Inter e il croato: è successo lunedì mattina prima della sua partenza con il Real per l’Estonia dove a Tallinn si disputerà la finale di Supercoppa Europea contro l’Altetico Madrid.

ULTIMA CHANCE – Giovedì, al suo ritorno a Madrid, Modric farà l’ultimo tentativo con Florentino Perez a dimostrazione che l’idea Inter non è ancora finita. L’operazione è quasi impossibile ma è lo stesso Modric a tenere vive la speranze nerazzurre. Sempre secondo il quotidiano, ci sarebbe stata una telefonata con i dirigenti nerazzurri, nella quale il croato ha fatto capire che crede ancora di potersi liberare dal Real Madrid. Nessuno strappo definitivo con i Blancos, ma Modric cercherà di far valere ancora una volta il patto verbale stipulato con il suo presidente convincendolo a lasciarlo andare via. Perez continuerà a fare muro, ma fino alle 20 di venerdì sera l’Inter può ancora sperare.