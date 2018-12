Moggi: “Torino-Juve? Un rigore per i granata c’era sicuro”

L’ex dg della Juventus, Luciano Moggi è intervenuto telefonicamente alla trasmissione “Un Calcio Alla Radio”, trasmissione in onda su Radio CRC Targato Italia. Primo argomento scottante il Var che ha fatto molto discutere dopo il week end di Serie A. «La Var non è una cosa attendibile, perché si parla di due arbitri, uno in campo e uno alla moviola. Sono due arbitri che dirigono in maniera diversa ed è assurdo pretendere uniformità di giudizio. L’attendibilità della VAR va provata fino a prova contraria. Un rigore per il Torino c’era sicuro, non c’è dubbio. Io non ho mai detto no alla Var, ma ho sempre detto che è una macchina soggettiva, maneggiata dall’uomo. La sudditanza psicologica esiste ed è sempre esistita. Ci sono determinate situazioni in cui si viene a pensare alla sudditanza, perché non si può pensare diversamente. La sudditanza nei miei confronti? Io sono uno che ha sempre lavorato e ha sempre raggiunto dei risultati».

Moggi poi ha detto la sua sulla questione sollevata dal patron del Napoli De Laurentiis sul fair play non rispettato in Serie A: «Quando c’ero io, non c’erano i soldi e gli interessi che girano adesso nel calcio. Compreso il Napoli, con me è stato vinto tutto ciò che si poteva vincere. Non ho mai fatto cose strane e parlare di calcio a me interessa sempre. So soltanto una cosa: allora era calcio, adesso è business ed è tutto diverso»