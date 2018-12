Moglie Nainggolan alza la voce: “Ricevuti insulti e minacce”

Non è ancora certo che Nainggolan voglia lasciare l’Inter e andare alla Roma. Il Ninja, sospeso per motivi disciplinari e assente questa sera contro il Napoli, avrebbe confidato agli amici di voler cambiare aria ma adesso a far rumore ci pensa la moglie. Che su Instagram tuona contro le minacce ricevute sui social: “Permettetemi di dire una cosa, considerando tutti gli insulti e le minacce che arrivano sul mio profilo. Io sono Claudia e tutto ciò che mi scrivete lo leggo io e nessun altro. Per quanto riguarda le minacce a me e alle mie figlie è veramente disgustoso. Vi auguro comunque un Buon Natale”.