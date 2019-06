Morata, auguri a Conte e Sarri: “Loro in Italia? In bocca al lupo a entrambi, ma spero che uno abbia più fortuna…”

Antonio Conte all’Inter, Maurizio Sarri (quasi) alla Juventus. Il ritorno in Italia di due allenatori di livello come loro fa contenta la Serie A e non solo. A margine della sfida tra la sua Spagna e la Svezia, una vecchia conoscenza del calcio nostrato, Alvaro Morata, ha parlato del futuro dei due mister che nel recente passato sono stati anche suoi allenatori.

Morata, infatti, è stato allenato al Chelsea sia da Conte, sia da Sarri, ma nonostante con entrambi non sia stata un’esperienza positiva, l’attaccante si è dimostrato molto contento del loro ritorno in Italia. Tra un augurio e un altro, il classe ha anche lanciato un messaggio da tifoso: “In bocca al lupo a tutti e due. Sono due grandissimi allenatori e due grandi uomini. Spero che abbiano tutti e due un po’ di fortuna, però forse un po’ di più il bianconero. Quindi Sarri? Non so se arriverà a Torino, ma pare di sì…”, ha detto Morata a Sportmediaset.