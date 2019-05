Mourinho alla Juventus? Lo Special One alimenta le voci: “Un giocatore mi vuole con lui, ma là non mi amano…”

Continua il tormentone relativo al futuro della panchina della Juventus. Dopo il divorzio con Allegri, i bianconeri stanno sondando diversi nomi, tra i quali vi sarebbe anche quello di José Mourinho. Lo Special One avrebbe la sponsorizzazione di Cristiano Ronaldo, che, dopo averci lavorato insieme al Real Madrid, starebbe premendo per convincerlo ad approdare a Torino. Una voce che sembra trovare conferma in alcune parole rilasciate dal portoghese a beIN Sports tempo fa, riproposte oggi dal Sun.

“UN GIOCATORE MI HA CHIAMATO…” – “Uno dei giocatori con cui ho un ottimo rapporto, mi ha chiamato e mi ha detto che la prossima stagione dovrei andare là ad allenare… Io però ho risposto che lì tifosi non mi amano”.

Affermazioni che, con il sennò di oggi, sembrano condurre proprio alla Juventus…