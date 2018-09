Napoli, a Torino contro la Juventus senza i tifosi residenti in Campania

I tifosi del Napoli residenti in Campania non potranno assistere allo Stadium al match con la Juventus. Il prefetto di Torino, Renato Saccone, ha emesso un decreto che vieta la vendita dei biglietti per i supporters partenopei della regione campana, anche se in possesso della Fidelity Card. La vendita è invece consentita ai possessori della stessa tessera rilasciata dal Napoli a residenti nelle altre regioni. Inoltre è inibita la procedura telematica d’acquisto dei biglietti nelle ricevitorie della Campania.