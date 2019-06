Napoli, affondo per Lozano: offerta monstre al PSV ma ‘ballano’ i diritti d’immagine

Nasce il nuovo Napoli. La trattativa per Hirving Lozano, esterno del PSV, sembra aver subito una svolta. Il messicano è propenso al trasferimento in Italia, ma ‘ballano’ i diritti d’immagine, nodo cruciale per ogni affare messo a segno dalla società del patron De Laurentiis.

AFFONDO – Se da una parte, la telenovela per portare James Rodriguez al Napoli sembra ancora doversi tirare per le lunghe, dall’altra il ds Giuntoli e il patron De Laurentiis avrebbero dato una scossa all’affare per l’esterno Lozano del PSV. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club partenopeo avrebbe offerto 50 milioni di euro alla società olandese e presto riceverà la risposta positiva per proseguire l’affare. Il giocatore ha già sposato a parole la causa napoletana accettando un contratto da 4 milioni e mezzo all’anno. L’unico nodo ancora da sciogliere è quello legato ai diritti d’immagine che Lozano, ad oggi, non sembra intenzionato a cedere alla società. In Messico, il classe ’95 è molto famoso e ricava parecchio da ciò che rappresenta. Ecco perché questo potrebbe rallentare, e non poco, la chiusura dell’affare.