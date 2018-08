Napoli, agente di Hysaj: “Con Ancelotti può migliorare. Rinnovo? Senza clausola”

Uomo di fiducia di Maurizio Sarri che dall’Empoli lo ha voluto fortemente al Napoli, Elseid Hysaj si sta confermando, anche con Ancelotti al timone, uno dei terzini più promettenti del panorama calcistico, vista soprattutto la sua giovane età. Ai microfoni di RMC Sport ha parlato il suo procuratore, Mario Giuffredi, agente anche di Mario Rui, che ha confermato l’ottima intesa tra il suo assistito ed il nuovo tecnico, considerato un valore aggiunto per la crescita personale del 24enne albanese.

ANCELOTTI – “E’ contento di lavorare con Ancelotti, ha la possibilità di migliorare ancor di più con un allenatore dal profilo internazionale, uno dei migliori al mondo. Soprattutto può dimostrare di essere un giocatore che non fa bene solo con Sarri, ma anche con altri allenatori. E può migliorare anche nella fase offensiva, che con Sarri faceva poco perché privilegiava quella difensiva. Basta vedere la partita con la Lazio in cui stava segnando e ha poi effettuato l’assist per uno dei gol. In altri tempi, con Sarri, lì non ci arrivava quasi mai”.

QUALITÀ – “C’è carenza di terzini nel mondo ed Elseid è un giocatore che per l’età e per le qualità che ha dimostrato può essere appetito da grandi club d’Europa. E’ contento di stare al Napoli, poi sicuramente nel futuro ci sarà la voglia di provare nuove esperienze, vedremo che succederà”.

CLAUSOLA – “Se dovremo rifare il contratto abbiamo già chiesto di non metterci una nuova clausola, se dovessero chiederci di alzarla diremmo di no, non vogliamo la clausola”.

Sulle condizioni di Mario Rui uscito per un leggero infortunio: “Sta bene, sarà regolarmente in campo se Ancelotti lo riterrà opportuno per la partita con la Sampdoria. Ha avuto soltanto un affaticamento al polpaccio”.