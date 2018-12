Napoli, Allan: “Difficile spiegare Liverpool, ma la stagione non è ancora finita…”

Intervenuto a margine della presentazione del calendario ufficiale del Napoli per il 2019, il centrocampista brasiliano Allan ha parlato della stagione, tra la Champions League perduta e il futuro in Europa League.

DURA – Non si dà pace Allan dopo la cocente eliminazione dalla Coppa europea più importante per club subita per mano del Liverpool: “Quella di Anfield è una gara difficile da spiegare, non siamo riusciti a fare quello che avevamo fatto fin lì. Siamo usciti a testa alta, consapevoli di aver dato tutto, ma è stata la nostra peggior partita del gruppo. Ci siamo giocati la qualificazione fino all’ultimo minuto, ci spiace perché ci tenevamo ad avanzare agli ottavi”.

RIALZARSI – L’obiettivo è quello di ripartire, ad incominciare dalla sfida della Sardegna Arena contro il Cagliari in campionato: “Domenica abbiamo la chance di dimenticare subito Liverpool, poi ci sono ancora Europa League e Coppa Italia da giocare”, ha detto il brasiliano. “In Europa League troveremo tante squadre forti, ma possiamo giocarla fino alla fine. Ancelotti è una persona magnifica, ha vinto ovunque e dobbiamo seguirlo”. E ancora sul mister ha detto: “Ci trasmette serenità e sicurezza, se faremo quello che ci chiede possiamo arrivare lontano”.

SOGNO – “Arrivare a Napoli per me è stato grandioso, sono felice di essere qui. Il sogno è poter vincere qualcosa per la gente che ci segue e che merita davvero tanto. Anche la nazionale è un sogno, sono arrivato ad un punto altissimo della mia carriera, spero sia un punto di partenza”. Sulla sfida scudetto ha aggiunto: “Ora abbiamo qualche partita prima della sosta di Natale, cerchiamo di stare attaccati alla Juventus che ha stravinto negli ultimi anni. Vogliamo onorare al meglio questa maglia”.