Napoli, Ancelotti: “Contro il Borussia commesso meno errori ma bisogna crescere. Per la difesa telefono a Sarri…”

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti può ritenersi soddisfatto dei suoi ragazzi dopo il successo di stasera contro il Borussia Dortmund per 3-1 nell’amichevole giocata a San Gallo. Una partita che cancella anche la pessima figura di sabato scorso contro il Liverpool a Dublino. Questa l’analisi del mister ex Bayern dopo il 90′: “Stasera rispetto alla partita di Dublino abbiamo commesso meno errori. Però non basta perchè dobbiamo crescere. Per il futuro sono fiducioso”. Dichiarazioni riportate su twitter attraverso il canale ufficiale del Napoli.

Poi altre dichiarazioni di Ancelotti a Sky: “Gara come queste non sempre è importante vincerle ma visto che si tratta di amichevoli servono per valutare il lavoro svolto. In fase di costruzione le cose sono andate meglio anche se è stato fatto qualche esperimento. Queste nuove idee per essere assimilate necessitano più tempo, questo è normale. Il tipo di gara rispetto a quello di Dublino è stato diverso, abbiamo atteso un po’ in più rispetto alla pressione offensiva fatta col Liverpool, e abbiamo rischiato meno. Ma quando le gambe staranno meglio cercheremo una pressione più alta, e questa sera non c’era possibilità di tenere ritmi altissimi. Milik ha segnato ed è un’ottima notizia, ma è un giocatore presente in tutte le fasi del gioco. Bisogna avere pazienza con lui, conosciamo le sue vicissitudini. Ora sta bene e senza dubbio il gol lo aiuterà”. Poi il mercato con la novità Malcuit: “E’ un terzino molto molto offensivo -chiosa Ancelotti- ma è chiaro che si deve inserire con gli altri e imparare i movimenti della difesa, che i ragazzi fanno molto bene. Magari dovrò telefonare Sarri e vedere se mi aiuta (ride)”.