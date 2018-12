Napoli, Ancelotti: “Cori contro Koulibaly? Ho chiesto per tre volte la sospensione della gara”

Il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti commenta il match con l’Inter ai microfoni di Sky partendo dal finale arroventato: “Ho chiesto a Mazzoleni il perchè delle espulsioni. Il rosso a Koulibaly ha determinato la gara, stavamo spingendo e siamo rimasti in dieci uomini. Abbiamo avuto la chance per vincerla, ma c’erano animi agitati in campo. Trovato un ambiente un po’ particolare a Milano e non so il motivo. Per i cori razzisti e gli ululati nei confronti di Koulibaly abbiamo chiesto alla Procura Federale la sospensione per tre volte. Per tre volte hanno fatto gli annunci e niente. Il giocatore era nervoso, lo stato d’animo non era dei migliori. Koulibaly di solito è molto educato e professionale. Ci sono stati “buuu” per tutta la partita e la gara è andata ugualmente avanti. Le partite possono essere interrotte, ma bisogna capire quando, se dopo cinque volte o quante altre. Koulibaly era agitato, nervoso e questo non va bene per noi e per il calcio italiano. Non era sereno, questo è normale. E Kalidou a queste cose ci tiene molto. La partita?L’Inter ci ha pressati bene nella prima parte, poi s’è abbassata e a noi è mancata lucidità nei passaggi. Nel secondo tempo è stata un’altra partita, avevamo un controllo quasi totale”.