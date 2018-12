Napoli, Ancelotti: “Dimostrato carattere. Dobbiamo ancora esprimere tutto il nostro potenziale”

Una vittoria più sofferta del previsto, quella ottenuta dal Napoli sul Bologna. Ci ha pensato Dries Mertens all’88’ a regalare i tre punti ai suoi, precedentemente rimontati per due volte dai rossoblu. Queste le parole del tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti al termine del match: “È un periodo della stagione un po’ particolare, è difficile fare prestazioni esaltanti per tutti. Non siamo riusciti a tenere sotto controllo la partita, facendoci rimontare due volte su calci piazzati. Il Bologna ha fatto una bella partita, ma noi abbiamo dimostrato carattere. Un bilancio di questo girone di andata? Siamo in linea con quelli che erano i nostri obiettivi, anche se il risultato è un po’ annacquato dal rendimento della Juventus. Siamo comunque più vicini al primo posto che al quinto: abbiamo quindi ancora la possibilità di guardare avanti. Siamo una squadra però da migliorare, che ancora non ha espresso tutto il potenziale. Siamo un gruppo sano, con giocatori umili e seri. Rispetto all’anno scorso abbiamo cambiato qualcosa, ma la squadra ha risposto bene. La gestione del gruppo? Quando si è in tanti è un po’ complicata, un gruppo ideale è composto da venti giocatori. La gara con l’Inter? Non abbiamo mai chiesto la sospensione della partita, ma un’interruzione momentanea, come da regolamento“.