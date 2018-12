Napoli, Ancelotti: “La vittoria una reazione dopo Liverpool? No, avevamo già reagito”

Tre punti sofferti, conquistati solamente in pieno recupero grazie ad un perfetto calcio di punizione di Milik. Per il Napoli di Ancelotti la trasferta di Cagliari è stata tutt’altro che semplice, ma alla fine la vittoria, preziosissima, è arrivata. Queste le parole del tecnico degli azzurri al termine del match: “La punizione di Milik? Dalla parte destra tira lui o Mario Rui, dall’altra Mertens o Insigne. C’è stato un piccolo malinteso, ma le gerarchie sono chiare. Una reazione dopo Liverpool? Non c’era bisogno di questa partita per vedere che avevamo reagito dopo Anfield: lo sapevo già. Le difficoltà nel primo tempo? Ci sono mancati giocatori come Mertens e Insigne che danno profondità, ma ho preferito scegliere giocatori più freschi. Stiamo facendo molto bene e possiamo fare ancora meglio. Siamo una squadra con grandi prospettive: siamo competitivi sia in campionato che a livello europeo. L’Europa League? La finale con il Chelsea di Sarri sarebbe un sogno per il Napoli, ma prima c’è molta strada da fare. Noi siamo competitivi, vedremo chi ci assegnerà il sorteggio”.