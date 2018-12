Napoli, Ancelotti: “Meret determinante contro la Spal. La Juve? Va forte ma…”

Un gol di Allan ha regalato i tre punti al Napoli che ha sofferto parecchio contro la Spal. Il commento a fine gara ai microfoni di Radio Rai del tecnico Carlo Ancelotti: “Abbiamo rischiato nel finale perchè la Spal ha messo tutto per pareggiare e Meret ha fatto due parate bellissime e alla fine è risultato determinante. La condizione della squadra è buona e nessuno sembra affaticato ma essendo vicini al Natale non c’è l’abitudine di giocare tre partite in questo periodo pre festivo. La Juventus sta andando fortissimo ma nel calcio tutto può succedere. Rog? In allenamento è un professionista serio ed ha un potenziale inespresso ma è colpa mia che non lo faccio giocare spesso. Si può fare di più come collettivo. Stanno rientrando tanti calciatori, abbiamo margini di miglioramento. A mio parere questa squadra deve crescere, abbiamo ancora del potenziale che non abbiamo espresso al 100%”.”