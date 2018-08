Napoli, ancora problemi per Ochoa: ecco la soluzione di Giuntoli

Dopo la strana sconfitta arrivata nell’ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato, in casa Napoli sono tanti i dubbi che circondano l’ambiente. Uno di questi è senz’altro quello che riguarda il portiere. Con Meret fuori causa e Karnezis non certo la miglior soluzione possibile, il ds Giuntoli e il presidente De Laurentiis stanno lavorando per portare in rosa un estremo difensore di un certo livello. I recenti problemi relativi all’affare Ochoa dello Standard Liegi potrebbero, alla fine, far saltare tutto. Come confermato dalla stessa dirigenza belga, la chiusura sul prestito è stata totale, bloccando di fatto il trasferimento. Ecco perché, nelle ultime ore, salgono le quotazioni di una vecchia conoscenza del calcio nostrano.

SOLUZIONE – A Napoli pensando decisamente ad un cambio di rotta. Ochoa potrebbe dunque rimanere allo Standard Liegi e gli azzurri starebbero pensando di ingaggiare Tatarusanu, in forza al Nantes. Il portiere romeno, ex Fiorentina, sarebbe un profilo gradito avendo già giocato in Serie A e conoscendo le dinamiche del campionato italiano. Inoltre, il giocatore accetterebbe di buon grado anche una soluzione da secondo una volta ristabilito Meret. A pochi giorni dall’inizio del campionato, il Napoli deve stringere in tempi e trovare finalmente il portiere. Previsto per le prossime ore un incontro tra il procuratore del giocatore e il ds Giuntoli.