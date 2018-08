Napoli, assalto a Belotti: pronti 35 milioni e un giocatore

Il Napoli torna alla carica per Andrea Belotti dopo il trasferimento di Inglese al Parma. Secondo quanto riportato dalla Stampa, il presidente De Laurentiis sta studiando la miglior offerta last minute da presentare al Torino per l’attaccante, che Cairo ha sempre considerato incedibile.

ASSALTO – L’addio di Inglese, direzione Parma, significa che in attacco si è liberato un posto. Il Napoli è a caccia del bomber da affiancare a Milik. La società partenopea sarebbe intenzionata a mettere sul piatto circa 30-35 milioni più il cartellino del 28enne difensore Chiriches, che a marzo aveva prolungato fino al 2022, o del 23enne centrocampista Rog. Sarebbero dunque questi due i giocatori sacrificabili per arrivare al Gallo granata. La trattativa resta difficile in quanto il Torino dovrebbe trovare un degno sostituto del suo unico bomber.