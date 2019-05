Napoli, botto di mercato: accordo con Ilicic

In gol anche nella giornata di ieri contro la Juventus, Josip Ilicic è stato uno dei perni dell’Atalanta di questa stagione. Il terzo posto in classifica, la finale di Coppa Italia sono stati anche merito della ritrovata inventiva del fantasista classe’88.

Lo sloveno, finito nel mirino di tante big, potrebbe aver già messo le basi per il futuro. Secondo quanto informa Sky Sport, infatti, Ilicic ha trovato l’accordo con il Napoli per la prossima stagione. Il trequartista anche ex Palermo avrebbe dato l’ok al club partenopeo sulla base di un triennale da 2,2mln di euro a stagione. L’Atalanta non molla, ma la trattativa dovrà obbligatoriamente partire anche perché il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2020. Il prezzo, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro con l’inserimento di una contropartita tecnica. In questo senso, potrebbe essere Roberto Inglese l’arma del Napoli per chiudere l’operazione.