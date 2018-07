Napoli ne fa cinque al Carpi: Ancelotti in attesa del bomber può sorridere

Questo Napoli ancora senza un bomber di razza riesce a fare gol con regolarità. Nella seconda amichevole estiva impegnativa, l’undici di Ancelotti ha avuto la meglio sul Carpi col punteggio di 5-1. In gol Allan e Inglese nel primo tempo e poi Callejon, Verdi e Vinicius nella ripresa. Gol del Carpi di Piu. Napoli bello per lunghi tratti con un buon approccio e poi nel finale di primo tempo. Nella ripresa tanti i cambi di Ancelotti e in evidenza qualche giovane rincalzo azzurro. Buona la prova di Callejon con gol e assist. Bene anche Roberto Inglese che dopo un permesso di due giorni per lutto familiare, è tornato in campo facendo un gol classico del suo repertorio. Conferma per Ruiz anche se contro il Carpi non ha segnato. Ancelotti conclude bene la sua seconda settimana di lavoro avendo trovato risposte convincenti dai suoi con qualche idea di gioco che si è intravista questa sera nell’amichevole contro il Carpi.

CRONACA

90′ Finisce qui: Napoli vince 5-1 la sua seconda amichevole stagionale

85′ Primo gol subito dal Napoli in questa stagione: è stato Piu a battere il portiere azzurro e a siglare il gol della bandiera per il Carpi

85′ GOLLLLLL Vinicius in gol per il 5-0. L’attaccante azzurro spinge in rete un bel cross rasoterra di Grassi, ma colpisce ancora la splendida palla filtrante di Hamsik. Marek, da regista, sta dando spettacolo.

77′ Vinicius sfiora la quinta rete: il brasiliano viene murato al momento del tiro a botta sicura

73′ GOOOLLL Verdi: assist di Callejon e sul secondo palo irrompe l’attaccante italiano che la spinge dentro

66′ GOOOLLL Callejon fa 3-0 con un bel diagonale su assist di Insigne dalla sinistra. Schema già visto la scorsa stagione con Sarri in panchina

62′ Errore della difesa del Carpi e Callejon sfiora il 3-0 ma è bravo Colombi a sventare la minaccia

58′ Bella conclusione di Insigne in semi rovesciata ma Colombi c’è

50′ Lavoro anche per Karnezis con Concas arrivato al tiro ma conclusione soft e para il portiere azzurro

49′ Gran bella azione del Napoli in ripartenza con Rog che ha sfiorato il tris. Bravo Colombi a respingere

45′ Ripresa iniziata con qualche minuto di anticipo ma squadra azzurra rivoluzionata da Ancelotti. Per il Napoli sono entrati Hamsik, Tonelli, Callejon, Rog, Verdi. Fuori Diawara, Albiol Ounas, Inglese e Luperto

SECONDO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo con un Napoli vivace nei primi 20′, poi una pausa e infine un sussulto nel finale

40′ Sono 8 i tiri verso lo specchio della porta del Napoli

38′ GOOOLLL raddoppio di Inglese. L’attaccante si costruisce il tiro avvitandosi su se stesso e batte Colombi con un bel tiro di destro.

35′ Ha riattaccato la spina il Napoli che in 60 secondi ha costruito due palle gol. Stavolta è stato Ounas con un tiro dalla distanza a impegnare Colombi

34′ Fabian Ruiz va molto vicino alla rete del 2-0 ma la sua conclusione centrale è stata respinta da Sabbione

29′ Scuote la testa Ancelotti che non è contento della prestazione della sua squadra in questo primo tempo. Poca pressione in avanti e giro palla farraginoso

21′ Corner di Insigne, allontana la difesa del Carpi, si coordina al volo lo spagnolo: tiro potente ma centrale, para Colombi.

20′ Ritmi bassi al Briamasco di Trento: pesa il duro lavoro di questi giorni di ritiro

12′ Ci prova Diawara ma senza fortuna: assist di Insigne in area per il guineano che calcia col destro, debolmente. Para il portiere

4′ Ounas sfiora il raddoppio con una conclusione dalla destra che non trova la porta

2′ GOOOLLLL NAPOLI – Conclusione rasoterra di Allan che si insacca alle spalle di Colombi. Al primo affondo il Napoli passa.

1′ Iniziato il match

Napoli con la nuova maglia azzurra, in casacca rossa il Carpi

A Trento allo stadio Briamasco tanti tifosi azzurri sugli spalti con una piccola rappresentanza del Carpi. Presenti circa 2.500-3000 tifosi.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Luperto; Allan, Diawara, Fabian; Ounas, Insigne; Inglese. A disposizione: 12 Contini, 22 Marfella, 3 D’Ignazio, 9 Verdi, 17 Hamsik, 30 Rog, 62 Tonelli, 70 Gaetano, 88 Grassi, 93 Ciciretti, 95 Vinicius. Allenatore: Ancelotti

CARPI (4-1-4-1): 22 Colombi, 3 Frascatore, 4 Sabbione, 5 Piscitella, 7 Concas, 13 Poli (c.), 14 Ligi, 19 Pasciuti, 20 Jelenic, 25 Pachonik, 29 Nzola. A disposizione: 1 Serraiocco, 6 Machach, 9 Malcore, 10 Tutino, 11 Piu, 16 Van der Heijden, 17 Venturi, 21 Saric, 23 Barnofsky, 30 Saber. Allenatore: Bortolas