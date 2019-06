Napoli, chi si rivede: Hamsik pronto a tornare

Fresco di prima gioia con la nuova maglia, Marek Hamsik non dimentica Napoli, anzi…è pronto a tornare a casa. No, non sarà l’ennesimo affare di calciomercato, ma il centrocampista, come promesso anche dal presidente De Laurentiis, aveva espressamente chiesto un momento “tutto suo” per salutare l’ambiente partenopeo e quei tifosi che per anni lo hanno sostenuto.

Ecco, allora, come riporta Repubblica, che il Napoli sta progettando il ritorno di Marek Hamsik per permettere al capitano slovacco di salutare i suoi ex tifosi. Il club partenopeo sarebbe infatti in contrattazione con il Dalian Yifang per organizzare un’amichevole al San Paolo per metà agosto, quando più o meno si fermerà anche il campionato cinese. Un buon modo per accontentare il giocatore e, allo stesso tempo, mettere minuti importanti sulle gambe dei giocatori azzurri in vista della stagione di Serie A che sarà alle porte.