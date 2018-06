Napoli, con Ancelotti si riparte dall’attacco: ecco la squadra che sarà

Da Insigne a Milik, passando per Mertens, Allan e Koulibaly. Il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti prende forma in attesa dei colpi da novanta che tutti si aspettano. La nuova era è incominciata e già si pensa al ritiro di Dimaro che inizierà tra poco più di un mese. La Gazzetta dello Sport delinea quelli che sono i punti fondamentale della squadra che l’anno prossimo proverà a vincere lo scudetto e a stupire in Europa.

CERTEZZE – Nonostante le caratteristiche di Ancelotti prevedano l’applicazione di vari moduli e l’uso frequente del turnover, ci saranno dei punti fissi, delle basi su cui la squadra si reggerà. Partendo dal reparto avanzato dove Milik e Insigne saranno pedine fondamentali, quasi inamovibili. A centrocampo, al netto della decisione di Hamsik di rimanere o meno e dei futuri acquisti, ci sarà Allan. Muscoli e corsa al servizio della squadra. In difesa, voluto e convinto a rimanere toccherà anche questa stagione a Koulibaly essere il perno del reparto.

CHI PARTE – Sulla lista delle cessioni c’è il nome di Jorginho, vicinissimo al Manchester City. Ancelotti ha dato il via libera e De Laurentiis ha già in mente come usare parte del ricavato: Torreira dalla Sampdoria. Tra i possibili partenti c’è José Callejon. Lo spagnolo, titolarissimo con Sarri, potrebbe essere ceduto per arrivare a soddisfare le richieste del tecnico in quella zona di campo. Reina è già andato al Milan e Maggio, che ha salutato all’ultima giornata di campionato, potrebbe allontanarsi da Napoli.

SORPRESE – Detto dei partenti, c’è chi potrebbe arrivare e rivelarsi un colpo azzeccato. Già nominato Torreira per sostituire Jorginho, ecco che per compensare l’eventuale partenza di Callejon sembra essere fatta per Simone Verdi dal Bologna. L’esterno mancino potrebbe essere la rivelazione nella squadra di Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo è noto per i suoi schemi e i suoi modulo. L’albero di Natale è solo uno dei più noti sistemi adottati dall’allenatore. Simone Verdi sarebbe il jolly: abile da esterno ma molto bravo come trequartista o seconda punta dietro Milik. Tornando invece ai ruoli scoperti, c’è da sciogliere il nodo portiere. Perin sembra destinato alla Juventus e per il ruolo di estremo difensore ancora ballano due situazioni: Rui Patricio e Leno. Il primo sta vivendo del trambusto con lo Sporting Lisbona, il secondo sta trattando e sembra essere, in questo momento, il favorito per diventare ufficialmente il portiere del Napoli.

Ancelotti esalta Napoli